В Тюменской области стартует экзаменационная кампания

В Тюменской области ЕГЭ намерены сдавать 70% выпускников — это 7,5 тысяч человек. Из-за эпидемиологической обстановки в этом году школьники получили аттестаты без экзаменов, единый государственный экзамен сдают только те, кто планирует поступать в вузы.

По сведениям областного департамента образования, русский язык для сдачи выбрали около 7 тысяч ребят, профильную математику порядка 4 тысяч, физику — более 2 тысяч. Остальные предметы выбрали от 500 до 2,5 тысяч человек.

Первая волна экзаменов пройдет с 3 по 25 июля. Завтра экзаменационную кампанию откроет ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 июля ребята будут сдавать русский язык, 10 июля — профильную математику, 13 июля — историю и физику, 16 июля — обществознание и химию, 20 июля — биологию и письменную часть по иностранным языкам, 22 июля — устную часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам.

Вторая волна экзаменов — для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в основные сроки — состоится с 3 по 8 августа.