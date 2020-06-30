На нескольких улицах Калининского округа благодаря депутату Тюменской гордумы улучшилось электроснабжение

Депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов исполнил наказ жителей Комарово о бесперебойном электроснабжении. Проблема была озвучена на встрече с населением Калининского округа в апреле 2019 года.

В районе улиц Воеводы Барятинского, Комаровской, 2-й Школьной, Стрелецкой, Голышмановской, Пшеничной, пер. Ольховский в течение полугодия случались постоянные перепады с подачей электроэнергии, вследствие чего у тюменцев выходили из строя электробытовые приборы.

К решению проблемы по ходатайству Коновалов подключились отраслевые структуры администрации города Тюмени, курирующие данное направление. В результате специалистами филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети на ВЛ-10 кВ "Комарово" реализован целый комплекс мероприятий. В настоящее время жители вышеуказанных улиц обеспечены качественным и бесперебойным электроснабжением.

Проблему удалось решить, благодаря налаженному взаимодействию исполнительной власти, АО "Россети Тюмень" и депутатского корпуса.