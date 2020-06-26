Тюменцы узнают, как включиться в реализацию нацпроектов

Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

13 мастер-классов, посвященных проектной деятельности и молодежным инициативам в нацпроектах, пройдут на форуме "Утро–2020". К открытым встречам смогут присоединиться все желающие с 3 по 5 июля.

На онлайн-площадках форума спикеры расскажут о национальных проектах России, разберут их цели и задачи, ответят на ключевые вопросы.

Следующий этап — презентация "Всероссийского конкурса молодежных проектов" Росмолодежи. Конкурс состоится в рамках форума: молодые люди от 14 до 30 лет могут подать заявку на участие до 29 июня, защитить свой проект перед экспертами и побороться за гранты.

Зарегистрироваться на форум "Утро–2020" молодые люди от 14 до 35 лет могут здесь. Подать проект на грантовый конкурс можно внутри заявки.

На открытой встрече первый проректор УрФУ Сергей Кортов расскажет, как молодежные инициативы могут решать вопросы стратегического развития страны. 4 июля исполнительный директор форума "Утро–2020", заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга расскажет о генерации идей для проектов и их сопровождении.

Участники также обсудят, как нацпроекты способствуют научно-технологическому и социально-экономическому развитию России. Молодых людей ждет деловая игра "От идеи до проекта: как сгенерировать идею и „упаковать“ ее в проектную инициативу".

Тюменцы на конкурс уже представили мобильный справочник, из которого можно оффлайн получить информацию о химических элементах, летний фестиваль "ExtremeExpo-Сноуборд" и профориентационную игру "City Work" – Город профессионалов", в которой участникам нужно прокачать инфраструктуру города, применяя профнавыки.

Заключительные встречи образовательного блока помогут участникам правильно презентовать идеи, преуспеть в нетворкинге и сделать первые шаги в разработке собственного проекта.

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Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" в 2020 году проходит в десятый раз, его учредители — Аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала (Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области, Ямал и Югра). В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с министерством образования и молодежной политики Свердловской области.