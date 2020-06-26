Тюменец на два года отправится в колонию за неуплату алиментов

В исправительную колонию строгого режима отправится 40-летний житель Тюмени, уклонявшийся от алиментных платежей.

Ранее мужчине было назначено административное наказание за неуплату алиментов в виде 80 часов обязательных работ. Административное наказание не повлияло на мужчину, он продолжил уклоняться от алиментов. Тогда было возбуждено уголовное дело, состоялся суд.

"Так как мужчина ранее уже был осужден за кражу, наказание стало более суровым — путем частичного сложения сроков по двум приговорам. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.