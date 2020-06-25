Тюменец накопил три десятка штрафов ГИБДД

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы остановили злостного должника, который не оплачивал штрафы за нарушение ПДД.

Мужчина передвигался по городу на автомобиле Daewoo Nexia. За ним числилось 33 штрафа за нарушения в области безопасности дорожного движения. Это 24 штрафа за превышение скоростного режима, 7 — за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию, 2 штрафа — за неиспользование ремней безопасности. Общая сумма штрафов составляла более 21 тысячи рублей.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, все штрафы водитель Daewoo Nexia оплатил в службу судебных приставов сразу после задержания.