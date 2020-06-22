У тюменца с 52 штрафами ГИБДД и долгом в 2 млн рублей арестовали авто

В Тюмени автомобиль Infiniti был выявлен и остановлен судебными приставами и автоинспекторами в ходе совместного мероприятия. За водителем иномарки числилось 52 исполнительных производства за нарушение правил дорожного движения.

Общая сумма штрафов составляла порядка 55 тысяч рублей, и владелец Infiniti собирался уплатить их на месте, но информационная база показала, что на мужчине еще 4 исполнительных производства. Кредиторская задолженность перед банком составляла более 2 млн рублей.

"Тюменец безоговорочно согласился с арестом своего автомобиля, а судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста изъятого имущества. Автомобиль помещен на штрафстоянку", — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.