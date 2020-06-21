В походах и на пляжах тюменцам советуют быть внимательнее к пище

Летом, в период походов, поездок на природу или на пляж, возрастает риск пищевых направлений. Чтобы этого избежать, тюменцам рекомендуют быть внимательнее к качеству и свежести употребляемых продуктов.

Эксперты напоминают: жара, пыль и насекомые способствуют появлению и распространению бактерий в продуктах питания. Зачастую во время поездок на дачу, на шашлыки, за грибами или в поход горожане берут с собой различные перекусы. В Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области советуют брать с собой только продукты, которые могут долго храниться. При этом лучше приобрести для подобных выездов сумку-холодильник или заворачивать еду в фольгу.

Если вы собираетесь готовить шашлык, перед покупкой мяса удостоверьтесь, что оно свежее и хорошо промариновано, не ешьте недожаренный шашлык. Если мясо или рыба заморожены – нужно предварительно разморозить, а затем хорошо прожарить. Заправлять салаты нужно непосредственно перед едой, нарезка без заправки хранится не более 3 часов.

Овощи и фрукты необходимо промыть перед едой, а зелень - замочить на несколько минут в слабосоленом растворе, а потом сполоснуть. Воду готовки и питья лучше использовать бутилированную или заранее набранную дома через фильтр. Важно всегда помнить о гигиене: запастись не только водой, но и влажными салфетками. Обязательно мыть руки, лицо, пишет "Мегатюмень".