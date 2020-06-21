В Тюменском районе проходит онлайн-конкурс среди семей

Онлайн-конкурс "Супер семья", посвященный Дню семьи, любви и верности, стартовал в Тюменском районе. Заявки на участие принимаются до 21 июня, регистрацию прошли уже 10 семей.

Как рассказала заместитель директора Молодежного центра "Поколение" Тюменского района Дарья Жаворонкова, в 2020 году главной темой конкурса стало празднование 75-й годовщины Великой Победы. Первые зарегистрировавшиеся семьи уже получили первое задание по теме "Семьи – потомки героев".

"Семьи готовят видео визитки. На втором этапе создадут генеалогическое древо. Самое главное – в семьях должен быть ветеран, участник Великой Отечественной войны. Конкурс продлится месяц. Одно задание – на неделю", - сообщили организаторы.

Участникам конкурса предстоит выполнить задания по теме "Отец – победитель" и приготовить макеты военной техники. На третьей неделе задания будут рассчитаны для мам. Им предложат сочинить колыбельную и записать исполнение. В задании "Родники семейных традиций" - описать свои семейные традиции. Участникам в задании "Спасибо маленькому герою" нужно будет подготовить видео рассказ о биографии маленьких героев Великой Отечественной войны. А в рамках задания "Рисуем счастье" рассказать о своих ассоциациях, пишет ИА "Тюменская линия".

В этом году конкурс завершится 9 июля. Результаты будут опубликованы в группе Молодежного центра "Поколение" ВКонтакте.