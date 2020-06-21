Тюменских врачей наградили за проведение уникальной операции в деревенском доме

Коллектив акушеров-гинекологов и неонатологов под руководством доктора Елены Данелия из Тюмени наградили престижной премией "Призвание". Торжественная церемония состоялась в Москве в преддверии Дня медицинского работника.

Тюменские врачи провели уникальную операцию на кухонном столе прямо в деревенском доме. В результате экстренного кесарева сечения на 30-ой неделе появился ребенок. Он не дышал - но его спасли золотые руки реаниматолога. Еще одну операцию провели здесь же, чтобы сохранить жизнь матери.

Лейтмотивом юбилейной, двадцатой церемонии вручения премии "Призвание" стала борьба с коронавирусной инфекцией. В мероприятии принимали участие группа ученых из новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", они получили награду за создание первого в России теста на коронавирус.

Сотрудников НИИ кардиологии Томского НИМЦ и ООО "Лорге Медикал" отметили премией за создание системы электронного картирования сердца и решения фундаментальных вопросов развития аритмий. Московских врачей под руководством главврача НИИ скорой помощи им. Склифосовского Алексея Токарева поблагодарили за экстренное перепрофилирование больниц в инфекционные стационары, пишет "Тюменская область сегодня".

Лауреат "Призвания" за верность профессии — ветеран войны, действующий хирург, 97-летний Федор Коваль. В трудовой книжке рабочий стаж 80 полных лет, и она не закрыта.

Церемонию награждения провели телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева, а также профессиональный врач скорой помощи, музыкант Александр Розенбаум. На торжественном мероприятии присутствовали министр здравоохранения Михаил Мурашко и главный санитарный врач Анна Попова.