Новый медицинский специалист появился в Вагайском районе

В Иртышском ФАПе Вагайского района появился свой медицинский специалист.

Несколько раз в неделю в Иртышский ФАП выезжал сотрудник другого медицинского пункта, к которому выстраивалась очередь жителей поселка Иртыш. Но люди ждали своего медработника. И дождались. С февраля 2025 года заведующим ФАПом стала участница федеральной программы "Земский фельдшер" Алена Михайлова.

Специалист предоставляет жителям доврачебную медицинскую помощь, проводит первичное обследование и профилактическое консультирование в рамках диспансеризации. В течение последнего месяца на ФАПе работали необходимые специалисты мобильного комплекса областной больницы №9.

"Почти девяносто человек, а это половина взрослого населения, живут с различными хроническими заболеваниями, порой весьма редкими. Стараюсь уделить внимание каждому, не упуская ни одной детали: от выполнения врачебных назначений до экспертизы временной нетрудоспособности и необходимой вакцинации", - комментирует земский фельдшер.

Благодаря государственной поддержке успешно реализуются региональные программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор". Так, в 2024 году в Вагайском районе появились еще один фельдшер и два врача-терапевта, на начало 2025 года - фельдшер и врач-терапевт. Это важный вклад в здоровье нации и улучшение качества жизни на селе - основные направления национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - сообщила Вероника Жданова, пресс-секретарь ОБ №9 (с. Вагай).