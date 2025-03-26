Тюменские хирурги смоги сохранить бойцу руку

Доброволец из Ишима чуть не стал инвалидом, подорвавшись на замаскированной вражеской мине во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции.

При взрыве мужчина едва не потерял руку, риск остаться без нее сохранялся после экстренного медицинского вмешательства и ряда открытых операций в военном госпитале. Рука не двигалась, даже держать телефон было невозможно. Ситуацию исправили тюменские врачи в Областной клинической больнице № 1.

"Наши хирурги стали последней надеждой. Они провели сложнейшую эндоваскулярную операцию – когда весь инструмент проводится внутри сосудов. Это очень рискованная процедура, поскольку плечевая артерия не прощает даже малейших ошибок. Благодаря профессионализму тюменских врачей и технической готовности клиники к сверхсложным операциям руку удалось сохранить, и ее подвижность была полностью восстановлена", - сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона заявил, что гордится врачами, они ежедневно подтверждают свое мастерство, граничащее с волшебством, и заверил, что регион продолжит развивать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Здоровью ишимца уже ничего не угрожает. Он выписался из больницы и вернулся к своей семье и трем детям.