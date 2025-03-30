Мужчине с осложнениями после коронавируса помогли тобольские врачи

Пациент долго не обращался за медицинской помощью. При поступлении в Областную больницу № 3 (г. Тобольск) у него наблюдались отеки, одышка, увеличенный живот — признаки тяжелой сердечной недостаточности. Затем состояние резко ухудшилось: появилась лихорадка, а компьютерная томография выявила пневмонию. Вскоре лабораторные анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

COVID-19 дал осложнение на сердце: его полости расширились, сократительная функция значительно снизилась, что привело к застойным явлениям и отекам. Ухудшилось кровообращение, жидкость начала скапливаться в легких и нижних конечностях.

Состояние пациента стремительно ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря усилиям врачей пневмонию удалось вылечить, после чего мужчину успешно сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Длительное время ушло на лечение сердечной недостаточности. Благодаря интенсивной терапии, состояние мужчины постепенно улучшилось: исчезли отеки, снизился на 12 килограммов вес, а лабораторные показатели нормализовались.

Сейчас он амбулаторно проходит реабилитацию, контрольные обследования, в том числе УЗИ сердца, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

— Мы часто сталкиваемся с пациентами, у которых сердечно-сосудистые заболевания развиваются на фоне вирусных инфекций. COVID-19 особенно опасен в этом отношении, так как может вызывать серьезные осложнения. Поэтому очень важно своевременно обращаться за медицинской помощью, не игнорировать симптомы, такие как одышка, отеки, повышенная утомляемость. Диспансеризация и регулярные обследования помогут сохранить здоровье сердца и избежать тяжелых последствий, – подчеркивает заведующий кардиологическим отделением ОБ № 3 Ирина Рябинина.