В тюменских медцентрах помогают повышению квалификации начинающих врачей

Врач-ординатор Юлия Тарасова проходит стажировку в Центре амбулаторной хирургии тюменского Медицинского консультационно-диагностического центра ("МКДЦ").

Это первое подобное испытание для хирургического отделения. Ранее практика такого рода проходила для ординаторов в Центре амбулаторной онкологической помощи и в Центре спортивной медицины. По завершении практики, врачи были трудоустроены в "МКЦД" для продолжения профессиональной деятельности.

Юлия окончила в 2024 году Тюменский государственный медицинский университет по специальности "лечебное дело" и сейчас является врачом-терапевтом и ординатором первого года кафедры факультетской хирургии.

Обучение проходит по фундаментальным принципам и нормативным актам, регламентирующим оказание медицинской помощи пациентам с колопроктологическими заболеваниями на амбулаторном этапе, улучшая их качество жизни и предотвращая развитие осложнений.

Также, специалист овладевает навыками диагностики подобных заболеваний, определяет необходимость направления пациентов на специализированный уровень медицинской помощи, изучает и осваивает малоинвазивные методики лечения патологий аноректальной области, осуществляет консультации пациентов под руководством более опытных специалистов Центра амбулаторной хирургии и принимает участие в хирургических процедурах.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.