Тюменский ДК "Водник" проводит акцию ко Дню медицинского работника

Фото из соцсетей ДК "Водник"

Акция #СердцеМедикам проходит в тюменских соцсетях ко Дню медицинского работника, который в 2020 году празднуется 21 июня. Организатором выступает ДК "Водник".

В рамках акции тюменцы могут поздравить медицинских работников с профессиональным праздником, подарив сердце. Его можно испечь, нарисовать, вышить, сделать аппликацию, поделку и т.д. Свою работу необходимо сфотографировать (или сфотографироваться с поделкой), прислать в личные сообщения во "ВКонтакте" и "Инстаграме" @dkvodnik. А также опубликовать на своих страницах в соцсетях с хэштегом акции.

Дети уже представили свои творения, подготовив рисунки и поделки, пишет "Вслух.ру". Организаторы отмечают, что поблагодарить за труд медиков можно онлайн, а если в ближайшие дни придется обратиться за медицинской помощью – то вручить оригиналы изготовленных сердец врачам и медсестрам.