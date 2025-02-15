Тюменцы принимают участие в благотворительной акции Почты России "Дерево добра"

Тюменцы оформляют подписку на журналы и газеты детям из детских домов, школ-интернатов, пожилым людям, людям с инвалидностью из домов престарелых и сельским библиотекам. В 2024 году число газет и журналов, которые доставили для подопечных социальных учреждений региона, выросло до 700 экземпляров.

В УФПС Тюменской области отметили, что жители региона оформляют благотворительные подписки для ряда учреждений. В том числе, для детского психоневрологического дома-интерната в с. Успенка, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Тобольске, Тюменского и Ямало-Ненецкого специализированных домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов в деревнях Вагайская, Михайловка, Шабурова, поселке Светлоозерский, селе Слобода-Бешкиль, пансионата для Ветеранов войны и труда в Тюмени, - сообщает Тюменская линия.

"Акция действует до конца марта. В ней участвуют более одной тысячи трехсот изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые. Любой желающий может оформить благотворительную подписку. Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и необходимые издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте Почты России в разделе акции "Дерево добра", — рассказала врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.