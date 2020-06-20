В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 47 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 2 480 случаев COVID-19.

За сутки 50 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1 454 человека. 8 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 107 человек находятся в обсерваторе, 930 остаются под медицинским наблюдением.

"Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина 54 лет с тяжелой вирусной пневмонией, которая протекала на фоне серьезных хронических патологий. В течение 12 дней он находился на ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.