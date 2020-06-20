Утверждено расписание ЕГЭ — 2020

Единый государственный экзамен на территории России и за ее пределами пройдет по единому расписанию. Совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора, определяющий сроки проведения ЕГЭ в 2020 году, утвержден и зарегистрирован Минюстом.

Основной период ЕГЭ в 2020 году начнется с пробного экзамена, 29 и 30 июня, в ходе которого протестируют все экзаменационные процедуры.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля — ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов и сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо не позднее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона.