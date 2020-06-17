Гранты "Росмолодежи" можно выиграть на уральском форуме "Утро"

Заявки на Всероссийский грантовый конкурс "Росмолодежи" в рамках форума "Утро" принимаются до 30 июня. С 3 по 5 июля участники получат индивидуальные и групповые экспертные консультации по разработанным проектам. Защиты состоятся 5 июля в онлайн-формате на "Утро–2020".

От молодых людей ждут инициатив, направленных на вовлечение граждан в социальную практику, поддержку национальных проектов и информирование о возможностях саморазвития. Методические рекомендации, а также вебинары для участников Всероссийского конкурса молодежных проектов будут доступны в личном кабинете АИС "Молодежь России".

Напомним, в 2019 году грантовую поддержку "Росмолодежи" на уральском форуме получили 9 тюменцев. Среди них проект PRO.Autism, направленный на распространение информации об аутизме и помощь социализации детей. Мультимедийный проект "Принятие", который помог подросткам Тюмени, России и мира полюбить себя и избавиться от комплексов, связанных с внешностью. Также осенью 2019 года прошла мультиигра для учеников средних классов "Будь ЗОЖ" — это спортивные соревнования в игровой форме между тремя школами Тюмени. Общая сумма поддержки тюменцев в 2019-м году составила 1,505 млн рублей.

"Благодаря финансовой поддержке в этом году нам удалось сделать то, что до этого никто не делал в Тюменской области — мы собрали в одном зале 450 человек на турнире по интеллектуальным играм. 71 команда играла одновременно. Ребята, думали, развивались, радовались победам и общались друг с другом. Такие проекты запоминаются участникам надолго", — отметил руководитель Интеллектуального движения Тюменской области, победитель грантового конкурса "Росмолодежи" в 2019 году Олег Войкин.

Зарегистрироваться на форум "Утро–2020" могут молодые люди от 14 до 35 лет. Подать проект на грантовый конкурс можно внутри заявки на форум. В конкурсе проектов участвуют молодые люди от 18 до 30 лет.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители — Аппарат полномочного представителя Президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.