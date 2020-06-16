В Тюменской области 73 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 73 человек. Всего на территории региона зафиксировано 2 269 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области 10 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1 250 человек. 4 пациента находятся на ИВЛ. 1 037 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 14 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.