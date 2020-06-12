Соцработников тюменского центра "Родник" поздравили с профессиональным праздником

День социального работника отметили в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник". Сотрудникам вручили заслуженные награды и грамоты.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, 14 специалистов получили почетные грамоты от руководства за профессионализм, трудолюбие, приверженность общему делу, активность в достижении поставленных задач. Это социальные педагоги и педагоги-психологи, специалисты по комплексной реабилитации, официанты и кухонные работники.

Кроме того, заведующая психолого-педагогической службы, логопед-психолог и медицинская сестра отмечены грамотами департамента социального развития Тюменской области за высокие показатели эффективности деятельности и добросовестный труд.

В реабилитационном центре "Родник" трудится более 200 специалистов. Это педагогические и медицинские работники, специалисты по комплексной реабилитации, специалисты по социальной работе, обслуживающий персонал. Каждый день они обеспечивают качественную, эффективную реабилитацию малышам, создают атмосферу заботы, дарят внимание каждому ребенку.