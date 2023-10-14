Тюменцы выпустили ролик "О папе глазами ребенка"

Накануне Дня отца команда "Киберпатруля Тюменской области" выпустила видеоролик "О папе глазами ребенка". Юные тюменцы поделились, какими видят своих отцов, почему гордятся ими.
Герои ролика — Семен, Аня и Настя ответили на вопросы о том, каким характером обладают их папы. Ребята рассказали, как проводят время вместе с отцами, поделились, что бы хотели пожелать своим папам и раскрыли секрет, как поздравят их в День отца.
Фразу "Мой папа самый…" дети продолжали словами: смелый, добрый, бодрый, сильный, веселый, красивый, хороший и храбрый. О том, как проводят время с папой, рассказывали, что часто играют в футбол, шахматы и шашки, а иногда папы готовят что-нибудь вкусное — так допоняли фразу "Мы с папой…", сообщает КП-Тюмень.
— Праздник достаточно молодой, но не менее значимый — отец для каждого ребенка и взрослого очень важен и ценен. Нашим видеороликом мы хотели напомнить всем папам, что для своих детей они всегда будут самыми-самыми, — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.
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