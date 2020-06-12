Служба занятости Тюменской области приглашает работодателей к сотрудничеству

Более 24 тыс. вакансий размещено в органах службы занятости населения Тюменской области. Жители региона могут подыскать подходящий вариант на интерактивном сайте департамента труда и занятости населения.

Большое количество вакансий работодатели предлагают для рабочих по благоустройству. Зарплата варьируется от 7 до 24 тыс. рублей. На работу нужны 1200 водителей, около 600 охранников, более 350 электрогазосварщиков и педагогов-организаторов. Есть вакансии для вожатых, продавцов, поваров и трактористов, пишет "Вслух.ру". Заработная плата для соискателей заявлена различная.

В службе занятости дают рекомендации для работодателей по размещению объявлений о поиске сотрудников. Обязательно следует указать название профессии, должности. Маленькая зарплата или большой диапазон в заработке могут отпугнуть соискателей. Описание вакансии должно быть простым и конкретным, а требования к кандидату — не завышенными. Из объявления должно быть понятным, чем придется заниматься. Лучше всего посмотреть на вакансию глазами соискателей и оценить ее на предмет важности той или иной информации, формулировок, противоречий.