Тюменцам рассказали о лучшем времени для поиска работы

По словам регионального представителя "Авито работы" в Уральском федеральном округе Елизаветы Чуриной, сезонность в рекрутинге отмечается только со стороны соискателей. Работодатели ищут кадры в постоянном режиме.

"Соискательская сезонность – пик приходится на период с января по апрель. Потом условно он падает и к сентябрю – до середины декабря возобновляется. Вот два таких сезона активности соискателей. Мы это видим по количеству посещений на сайте, откликов. А у работодателей история немного другая – как раз за счет событий в политике и экономике обозначилась непрерывность найма. Потребность в кадрах есть всегда", – подчеркнула эксперт.

Она отметила, кандидаты себя вольготно чувствуют, потому что рынок труда стал соискательским. Выбор большой есть в любой сфере. Исключение составляют отрасли, которые имеют сезонность – агропромышленный комплекс и ряд других направлений.

"В майские праздники мы рекомендуем работодателям не останавливать размещение вакансий и рекламы о найме. Откликов будет меньше, потому что большинство соискателей заняты семьей и своими делами. Однако те отклики, которые будут именно в праздники, являются самыми целевыми, сообщает Тюменская линия.