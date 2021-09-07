Сайт по поиску работы считает, что в Тюменской области низкая конкуренция на вакансии

В августе в Тюменской области наблюдалась самая низкая конкуренция среди ищущих работу, к такому выводу пришла служба исследований hh.ru, проанализировав количество вакансий и резюме, открывавшихся в области с 2019 года.

На одну вакансию в августе в регионе приходится всего 4,3 резюме. Это самый низкий показатель за обозначенный период. Комфортным и для работодателей, и для соискателей показателем считается пять-шесть активных резюме на одну вакансию, считают эксперты hh.ru.

Наиболее острый дефицит соискателей по итогам августа наблюдается в медицине, фармацевтике и туризме, гостиница, ресторанах - всего 1,1 резюме на вакансию. В автомобильном бизнесе и среди рабочего персонала - 1,2. Самый высокий уровень конкуренции за рабочее место наблюдается в сфере "Госслужба, НКО" - 11 резюме на вакансию.

По России в целом более сложная ситуация: на одну вакансию в стране приходится всего 3,7 резюме – этот показатель держится с июля 2021 года. Прежде столь выраженной нехватки соискателей в стране не фиксировалось, отмечают в hh.ru.