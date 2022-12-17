Число официальных безработных и соискателей сократилось в нашем регионе

В областном банке вакансий центра занятости более двадцати тысяч предложений. По статистике, по 100 приходится на каждые 24 занятых поиском работы. С оперативными данными департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 декабря ознакомился Вслух.ру.

В 2022 году в службу занятости обратилось 53 тыс. 376 человек. 36 тыс. 606 человек нашли работу. Уровень трудоустройства составил 68,6%. Год назад из 71 тыс. 131 обратившегося было трудоустроено 58,4%. Официально зарегистрировано в качестве соискателей 5 тыс. 752 человека, в качестве безработных — 3 тыс. 134 человека. Месяц назад их было 6 тыс. 605 человек и 3 тыс. 404 человека соответственно.

За месяц снизилось количество вакансий в сфере строительства (с 4 тыс. 129 до 3 тыс. 872), образовании (с 2 тыс. 233 до 2 тыс. 150), госуправлении и обеспечении военной безопасности (с 2 тыс. 108 до 1 тыс. 969).

Сейчас 2 тыс. 783 работника требуются в направлении торговли и ремонта автотранспорта; 2 тыс. 125 — в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве; 2 тыс. 87 — в обрабатывающих производствах; 1 тыс. 606 — в здравоохранении и социальных услугах.