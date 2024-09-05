Работодатели представят 400 мест на ярмарке вакансий в Тюмени 6 сентября

В Штабе общественной поддержки Единой России 6 сентября пройдет ярмарка вакансий, всего будет предложено более 400 рабочих мест, сообщает дептруда Тюменской области.

Вакансии будут представлены такими работодателями, как Управление мировых судей в Тюменской области, богандинское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Сургут"; отдел вневедомственной охраны по городу Тюмени; вагонный участок Тюмень; 4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области; Региональная сеть предприятий питания и др.

Штаб общественной поддержки Единой России находится по адресу: улица Водопроводная, 36/3.Начало ярмарки - в 11:00.