Работодатели представят 400 мест на ярмарке вакансий в Тюмени 6 сентября

12:00 05 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Штабе общественной поддержки Единой России 6 сентября пройдет ярмарка вакансий, всего будет предложено более 400 рабочих мест, сообщает дептруда Тюменской области. 

Вакансии будут представлены такими работодателями, как Управление мировых судей в Тюменской области, богандинское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Сургут"; отдел вневедомственной охраны по городу Тюмени; вагонный участок Тюмень; 4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области; Региональная сеть предприятий питания и др.

Штаб общественной поддержки Единой России находится по адресу: улица Водопроводная, 36/3.Начало ярмарки - в 11:00.

Теги: вакансии , поиск работы , трудоустройство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024