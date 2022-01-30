На цифровой платформе "Работа в России" тюменцам предлагают найти интересные вакансии

Вакансии организаций России можно найти на единой цифровой платформе "Работа в России". Предоставление информации о вакансиях через интерактивный портал департамента труда и занятости населения Тюменской области с 1 февраля 2022 года будет недоступно, сообщает департамент.

Это решение принято в связи с изменениями в ст. 25 Закона "О занятости населения в РФ", которая определяет круг работодателей, обязанных с января 2022 года размещать информацию о потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностях только на единой цифровой платформе "Работа в России".

Работодатели, на которых обязанность не распространяется, также могут пользоваться всеми сервисами единой цифровой платформы "Работа в России", либо представлять информацию непосредственно в органы службы занятости в виде почтового отправления с описью вложения или в форме электронных документов на электронную почту Центра занятости населения Тюменской области и его территориальных отделений.

Тюменская область вошла в число 19 пилотных регионов, которые в 2021 году перешли на взаимодействие с гражданами через цифровую платформу "Работа в России". При подаче заявления в электронном формате нет необходимости лично предъявлять большинство документов, потому что все необходимые сведения загружаются в систему с помощью межведомственного взаимодействия.

Переход на единую цифровую платформу автоматизирует процесс подбора необходимых сотрудников из любого населенного пункта страны, а также позволит работодателям назначать время и дату собеседования. Также автоматизирована процедура сдачи обязательной отчетности, сообщает Тюменская линия.