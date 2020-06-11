В Тюмени растет число ДТП с пьяными водителями

В праздничный и выходные дни в областном центре сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах. Особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии опьянения.

По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году растет количество ДТП с участием пьяных водителей.

Каждое 11-е ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения: за 5 месяцев их произошло 78, погибли 9 человек, 132 ранены.

С начала года от управления транспортом были отстранены более 3700 водителей в состоянии опьянения, в том числе 531 — севший за руль пьяным повторно в течение года.