В Тюмени растет число ДТП с пьяными водителями

16:40 11 июня 2020
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В праздничный и выходные дни в областном центре сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах. Особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии опьянения.

По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году растет количество ДТП с участием пьяных водителей.

Каждое 11-е ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения:  за 5 месяцев их произошло 78, погибли 9 человек, 132 ранены. 

С начала года от управления транспортом были отстранены более 3700 водителей в состоянии опьянения, в том числе 531 — севший за руль пьяным повторно в течение года.

Теги: ДТП , праздники , пьяные водители
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