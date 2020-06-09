Автоинспекторы помогли довезти до больницы мальчика, повредившего глаз

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В поселке Боровском 7-летний мальчик упал с самоката и повредил глаз. Родители ребенка решили, что сами на машине доставят его в тюменскую больницу быстрее, чем скорая помощь.

Встретив по дороге наряд ДПС, родители обратились к автоинспекторам за помощью. Инспекторы полка ДПС Сергей Станаев и Нурлан Исинбеков сопроводители автомобиль с мальчиком в областной центр с проблесковыми маячками.

"Врачи сделали Владу экстренную операцию и смогли спасти глаз благодаря экстренной доставке в медицинское учреждение", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Родители мальчика приехали в ГИБДД спустя несколько дней после выписки мальчика из больницы, когда ему стало легче. Они решили найти командира автоинспекторов и поблагодарить их за отзывчивость и профессионализм. Командир батальона ДПС Александр Григорьев и заместитель полка ДПС ГИБДД Игорь Швец пожелали мальчику здоровья и передали рюкзак со световозвращающей полосой и наглядные пособия для изучения правил дорожной безопасности.