В Тюменской области за сутки 34 случая коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. На территории Тюменской области зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе зафиксирован 1 981 случай коронавируса.

За сутки 62 человека выздоровели, за весь период — 1 144 человека. 6 пациентов находятся на ИВЛ. 1 715 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровели 242 397 человек.