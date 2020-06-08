Тюменца в тринадцатый раз остановили пьяным за рулем

В Тюмени уголовная ответственность грозит 33-летнему мужчине, который 13 раз задерживался за рулем в состоянии опьянения, либо отказывался проходить медицинское освидетельствование.

В последний раз водитель Datsun также отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В машине с ним ехала 4-летняя дочка.

"Водитель иномарки сообщил автоинспекторам, что едет к жене в роддом, несмотря на поздний час – инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера. Ранее мужчина уже подвергался к уголовной ответственности за повторное вождение транспортом в состоянии опьянения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Полицейские передали ребенка родственнице водителя. Автомобиль был помещен на специальную стоянку.