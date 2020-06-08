В Тюменской области центры занятости начинают принимать посетителей

С 8 июня в ограниченном режиме прием посетителей начинают центры занятости региона. Среди оказываемых услуг — содействие гражданам в поиске подходящей работы, организация проведения оплачиваемых общественных работ, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и другие.
Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться можно через личный кабинет на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области либо по телефону.
До оформления предварительной записи необходимо зарегистрироваться в центре занятости, подав заявление на портале "Работа в России" или на сайте госуслуг.
Регистрация в качестве безработного и перерегистрация по-прежнему происходит в онлайн-режиме.
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