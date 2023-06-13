Жительнице Ишима придется вернуть государству около 54 тысяч рублей, полученных как пособие по безработице

Ишимский городской суд удовлетворил иск Центра занятости населения Тюменской области к Тамаре Г. о взыскании пособия по безработице.
Суд установил, что женщина обратилась в ЦЗН в поисках подходящей работы и была признана безработной с 8 декабря 2020 года. При перерегистрации ответчика в качестве безработного было установлено, что она с 11 января 2021 года оказывала услуги юрлицу на основании договора гражданско-правового характера и получала доходы. Информации о своей занятости ответчик в Центр занятости населения не предоставила. Письменного заявления о добровольном снятии с регистрационного учета от Тамары Г. в Центр занятости населения не поступало. В связи с чем, ответчиком было незаконно и необоснованно получено пособие по безработице в сумме 54 430 рублей. Ответчику было направлено требование о добровольном возврате необоснованно полученного пособия по безработице, но оно не исполнено.
В итоге через суд решено взыскать с ответчика 54 430 рублей и госпошлину в размере 1 833 рубля.
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