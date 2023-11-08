В Тюмени поведут открытый отборспециалистов для подразделения ОАО "РЖД"

Фото - Центра занятости населения Тюменской области

Кадровый центр "Работа России" 9 ноября организует открытый отбор для трудоустройства на Тюменскую дистанцию пути. Организация предложит для соискателей 9 вакансий, сообщает пресс-служба Центра занятости населения Тюменской области.

В оргназиацию требуются монтер пути, диспетчер, оператор дефектоскопной тележки, сигналист, оператор по путевым измерениям и электрогазосварщик. По части профессий работодатель предлагает обучение в учебном центре и не предъявляет требований к уровню образования и опыту работы, зарплата - от 28 до 50 тыс. рублей.

Открытый отбор пройдет в Штабе общественной поддержки Тюменской области с 12:00 до 13:30, по адресу ул. Водопроводная, 36. Вход свободный.