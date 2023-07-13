Альбина Захарова представит Тюменскую область на всероссийском конкурсе специалистов ЦЗН

Главный консультант отделения Центра занятости населения по Тобольску и Тобольскому району Альбина Захарова примет участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения, который начнется в августе и завершится 15 декабря.

Лучший кадровый консультант кадрового центра "Работа России" был определен на региональном этапе в июне, Альбина стала лучшей из шести участников, которые демонстрировали знания нормативных документов и регламентов, презентовали себя как профессионалов.

Альбина Захарова в службе занятости с 2009 года. Она прошла путь от простой уборщицы до ведущего специалиста, которого ценят в коллективе и уважают клиенты:

Я один из немногих сотрудников службы занятости, кто видел систему "Электронный работодатель", заявления и памятки на бумаге. За годы работы поняла: главное при общении с нашими клиентами – донести интересующую информацию максимально простым и доступным языком. Очень важное качество – это слышать собеседника. Для этого применяю знания, которые получила, обучаясь на психолога.

Альбина Захарова – разносторонний, творческий человек. Она находит новые формы, использует современные способы донесения информации. Так, в этом году Альбина Набитовна стала инициатором внедрения нового сервиса "Видеовакансия". Идея современной презентации вакансии возникла исходя из острой потребности предприятия в водителях. Своими силами был снят короткий видеоролик о вакансии "Водитель автобуса" Тобольского пассажирского автопредприятия, благодаря которому предприятию удалось оперативно закрыть острую потребность в кадрах. Ролик был опубликован в социальных сетях кадрового центра и других популярных пабликах области, активно распространялся и в СМИ. Директор дептруда ТО Александр Сидоров уверен, что Альбина Захарова достойно представит регион на федеральном этапе.