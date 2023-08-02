Более 8,5 тысячи тюменцев с ОВЗ работают в образовании, здравоохранении, торговле и других сферах

Фото - кадровый центр "Работа России" Тюменской области

В Тюменской области 35 568 инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 8 524 человека, половина из которых - на квотируемых местах. 16 % заняты в сфере образования, 14 % - в здравоохранении, 13 % - в торговле, сообщили в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области.

Ране губернатор Моор подчеркивал, что "очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания, профессиональные навыки, заниматься спортом или творчеством".

В КЦ "Работа России" отмечают, что трудоустройство инвалидов - сложный процесс. Это не только поиск работодателя и подходящего места, но и необходимость начальной и специальной профориентации и профреабилитации, а также переподготовки. В прошлом году уровень трудоустройства инвалидов составил 68% от числа обратившихся, что вывело регион на 11 место в федеральном рейтинге.

Привлечение некоммерческого сектора в решение данного вопроса – один из механизмов, который поспособствует достижению нужного результата. По договору, заключённому между Центром занятости населения и центром комплексного сопровождения инвалидов "Содействие", постоянные рабочие места до июля 2024 года получат 45 молодых людей, еще почти 600 человек найдут работу по дорожным картам, сформированным для сельских территорий.