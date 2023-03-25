Три вакансии приходится на одного соискателя работы в Тюменской области

В Тюменской области на каждого соискателя, состоящего на учете в службе занятости, приходится три вакансии, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

По данным на 1 марта, зарегистрировано 5 тыс. 849 соискателей и 3 тыс. 132 безработных. В областном банке вакансий 17 тыс. 579 предложений. Среди сфер, где требуется больше всего работников, лидирует образование, там открыто 2 тыс. 45 вакансий. В строительстве требуется 1 тыс. 903 специалиста (месяц назад – 2 тыс. 877).

Более 1,6 тыс. работников готовы принять в сельском хозяйстве (1622 вакансий) и обрабатывающих производствах (1693). Более 1,5 тысячи – в торговле (1587), транспортировке и хранении (1505).

В направлении "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" есть 1 тыс. 459 мест для соискателей, в области здравоохранения и социальных услугах - 1 тыс. 379, сообщает Вслух.ру.