Тюменцы могут узнать об истории создания картины "Тюмень. Военные годы"

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение продолжает реализацию акции "Марш Победы". В рамках этой рубрики на ресурсах ТМПО еженедельно выходят истории о создании картин тюменских художников. В этот раз в центре внимания полотно Александра Мурычева.

Картина "Тюмень. Военные годы" была написана в 1985 г. Для работы-воспоминания художник выбрал узнаваемый вид исторического центра города. По старому деревянному мосту через реку Тура идёт колонна солдаты. С высокого берега на них смотрит старая женщина, пасущая козу-кормилицу.

Приковывает к себе взгляд небо. Тяжёлые клубящиеся свинцовые тучи, наползающие на пламенеющий закат. В заречной части, в лучах закатного солнца, видны дымящиеся трубы работающего завода. Они – как символ страны, которая продолжает жить и бороться, создавать всё необходимое для фронта. Цветовая гамма картины создаёт ощущение настороженности, тревожности военных лет. В тюменском музее храниться и эскиз к картине.

Александр Иванович Мурычев (1918-1986) родился в д. Онуфриево Исетского района Тюменской области, в семье крестьянина. В 1930 г. семья переехала в Тюмень. Занимался в тюменской изостудии при Доме пионеров (1938-1941).

Мурычев был призван на фронт в феврале 1942 г. Участвовал в разгроме Сталинградской группировки фашистов, работал в заградительном отряде на линии Батайск-Сальск, Харьков. Железнодорожные станции Белокоровичи, Сарны, Ровно, Луцк восстанавливались с участием А.И. Мурычева. При разминировании одного из объектов потерял ногу.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За оборону Сталинграда". Член СХ СССР (1961). Автор пейзажей, натюрмортов, тематических композиций. Работал в технике акварели, маслом, линогравюры, ксилографии.

Еще больше интересных картин вы можете увидеть в социальных сетях Тюменского музейно-просветительского объединения.