Свадьбы в мае не были популярны среди тюменцев

Лишь 63 пары в Тюменской области заключили брак в течение мая 2020 года, из них 19 – в Тюмени, 15 – в Тюменском районе. Для сравнения, в апреле в регионе сыграли 192 свадьбы. В течение двух месяцев регистрации проходили в особом режиме из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, за последний весенний месяц шесть новых семей появилось в Тобольском районе, пять — в Ишимском, по три — в Заводоуковском и Казанском районах, по два — в Армизонском, Нижнетавдинском и Уватском районах. По одному бракосочетанию проведено в Викуловском, Голышмановском, Омутинском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах.

В апреле 2020 года в Тюменской области было заключено 192 союза, в том числе 93 — в Тюмени. Всего в период ограничительных мер в регионе создано 255 новых семей.

С 1 апреля в регионе была приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака в органах ЗАГС Тюменской области. Разрешение получали в исключительных случаях, предусмотренных российским законодательством: например, в случае беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон. При этом церемония проходила в присутствии одних молодоженов, без приглашенных в помещения органов ЗАГС, пишет "Вслух.ру".