О свадебных традициях рассказали тюменцам

Тюменский экскурсовод Марина Сафина рассказала о том, как женихи выбирали себе невест.

– По многовековому укладу со времен Ивана Грозного и семибоярщины русскую девушку на выданье выбирали по дородности. Сев на орех, барышня должна была расколоть его. У татар был другой обычай. Девушку просили присесть на скамью или сундук и смотрели, где у нее живот. Если он лежит не на коленях, значит девица плохо питается, семья ее бедная и замуж такую брать не стоит, - рассказывает Марина.

Марина Сафина говорит, что на экскурсиях всегда находятся желающие присесть на орешек, но расколоть его тюменкам удается крайне редко.

А еще женихи оценивали барышень по наличию украшений. Тюменки надевали на себя все и сразу. Наряжались, блестели, словно новогодние елки. Этим показывали – я из зажиточной семьи.

Молодежь встречалась на специальных вечеринках – вечорках. Вечорки собирали в праздничные или выходные даты. Заканчивались они за час до полуночи. Очень важен был принцип сословности. Крестьяне собирались в большом деревенском доме, чтобы песни петь, танцевать, играть, пить чай. В купеческих семьях рассылали витиеватые приглашения для молодых людей, вскладчину покупали угощения.

На вечеринках обязательно присутствовала сваха и кто-то из старших, чтобы присматривать за молодежью и не допустить лишнего: нескромных прикосновений, поцелуев. Во время общения молодые присматривались друг к другу.

О запланированной свадьбе жених и невеста обязательно сообщали священнику в своем приходе. В течение трех недель после воскресной службы священнослужитель объявлял прихожанам имена жениха и невесты, сообщает Тюменская область сегодня.