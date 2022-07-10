Тюменская область занимает третье место в УФО по количеству свадеб

Итоги за первые четыре месяца 2022 года подвел Росстат.

Всего в Тюменской области было сыграно 2 тыс. 597 свадеб - немного больше, чем в 2021 году, когда штампы в паспорта поставили 2 тыс. 452 пары.

Лидируют в УФО Свердловская и Челябинская области, где было проведено 7 тыс. 460 и 5 тыс. 543 бракосочетания соответственно.

В ХМАО-Югре окольцовано 3 тыс. 114 пар, в ЯНАО — 1 тыс. 217. Реже женились в Курганской области — всего 1 тыс. 33 пары.

В то же время остается тревожная статистика по разводам. В Тюменской, Свердловской областях и на Ямале число разведенных пар приблизилось к числу свадеб. В Югре, Челябинской и Курганской областях берет верх статистика разводов. В целом по России за январь-апрель на 228 тыс. 332 созданных семьи пришлось 200 тыс. 853 официально расставшихся, сообщает Вслух.ру.