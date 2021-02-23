Тюменцы выбирают красивые даты для создания семьи

Ограничения по количеству гостей на свадьбах в органах ЗАГС Тюменской области продолжают действовать до конца февраля. Тем не менее, жители региона не откладывают создание семьи. Многие из них отдают предпочтение красивым датам 2021 года для проведения церемонии.

По данным статистики управления ЗАГС Тюменской области, в 2020 году в Тюменской области узаконили отношения 9 тыс. 274 пары. В 2019 году их было 11 тыс. 335. В областной столице свадьбы сыграли 5 тыс. 594 пары, в Тюменском районе – 1 тыс. 15 пар, в Тобольском – 760 пар, в Ишимском – 460, Заводоуковском - 239, Ялуторовском – 227. 460 пар были поощрены памятными медалями по случаю юбилейных дат. Большинство из них – 349 – прожили вместе 50 лет. 63 семьи отметили 60-летие. Есть две пары, которые перешагнули через 70-летний рубеж.

Наступивший год уже подарил несколько красивых дат. В 21-й день 21-го года 21-го века в Тюменской области зарегистрирован 61 брак. А в зеркальную дату – 12.02.2021 – образовалось 75 семей. Напомним, что в прошлом году красивые даты – 02.02.2020 и 22.02.2020 – пришлись на февраль, в том месяце появилась 801 новая семья, пишет "Вслух.ру".