Ишимцы готовятся отпраздновать День России

Жители Ишима готовятся отпраздновать День России. Горожане активно участвуют в акциях и челленджах в социальных сетях, украшают свои окна в патриотическом стиле и повторяют гимн.

Как рассказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко, сам город заблаговременно украшают, на всех учреждениях вывешивают флаги. 12 июня во дворах пройдут праздничные концерты, подготовленные учреждениями культуры. Жители смогут посмотреть их из окон или с балконов своих квартир и даже принять участие, исполнив вместе с артистами гимн России и любимые песни.

"Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию и режим ограничительных мер, 12 июня праздник состоится!", - отметил замглавы.

Кроме того, ко Дню России для школьников и их родителей со всей страны пройдут акции "Россия в объективе", "Рисую Россию", "Моя Россия", флешмоб #МыРоссия и другие. Ишимцы присоединятся к акции "Добро в России" - станут тайными доброжелателями и поздравят соседей с Днем России, положив в почтовый ящик анонимное поздравление в виде открытки, сделанной своими руками, фотооткрытку или символический подарок.

​Кроме того, каждый житель Ишима сможет пройти гражданский экзамен, приуроченный ко Дню России. На сайте гражданскийэкзамен.рф с 9 по 12 июня можно ответить на 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны.

​На улицах города волонтеры раздадут жителям ленточки триколор. В социальных сетях любой желающий сможет стать участником челленджа #РусскиеРифмы, тематического мастер-класса, флешмобов и творческих конкурсов, пишет ИА "Тюменская линия".