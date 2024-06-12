Портал из Тюмени в 9 городов РФ открыли на набережной Туры

11:11 12 июня 2024
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Виртуальный портал установили в Тюмени у Конторы пароходства в преддверии Дня России. Он будет работать по 16 июня. Прохожему достаточно подойти к экрану, чтобы связаться с жителем другого города-участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час, сообщает информцентр правительства региона.

Тюменцы могут передать привет жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, Красноярска, Казани, Грозного и Владивостока. VK Порталы также стали местом проведения мероприятий от региональных артистов и молодежных объединений, встреч с блогерами и звездами. Подробности афиши тут.

Теги: День России
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