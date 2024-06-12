Моор: Родина у нас всех одна – великая Россия!

Губернатор Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем России.

Глава региона напомнил слова президента Владимира Владимировича Путина о том, что истинный патриотизм – это ответственность за сбережение России.

"Нас миллионы – и у нас одна на всех Родина – сильная и великая Россия. Преданное служение Отчизне и ответственность за ее судьбу завещаны нам старшими поколениями. Сегодня мы продолжаем их дело. Защищаем суверенитет и свой путь развития. Наши воины – участники специальной военной операции на поле битвы ведут борьбу за наш народ, за неделимую Россию и ее будущее. Вновь вершат героическую историю Отечества. Мы приняли этот исторический вызов и с верой в нашу страну и наши цели идем вперед", – говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал всем жителям региона мира и благополучия, здоровья и счастья: