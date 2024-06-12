Моор вручил паспорта отличившимся в учебе, спорте и общественной жизни подросткам

Вручение первых паспортов прошло в правительстве Тюменской области накануне Дня России, в церемонии приняли участие 26 подростков из всех муниципалитетов региона и их родители. Главный документ из рук губернатора Тюменской области получили те, кто имеет достижения в учебе, спорте, общественной деятельности.

"Вместе с новоиспеченными обладателями паспортов гражданина России. Церемония вручения прошла в торжественной обстановке в Правительстве Тюменской области. Поздравляю ребят с получением главного документа и желаю удачи! Верю, что каждый из них будет достойным гражданином своей страны", - прокомментировал фото с ребятами губернатор Александр Моор после официальной церемонии.