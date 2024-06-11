День России Тюмень отпразднует традиционным "Мостом дружбы"

16:01 11 июня 2024
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В День России в Тюмени состоится этнофестиваль "Мост Дружбы", участников и гостей ждут на площади 400-летия города завтра, 12 июня. 

В 11.30 начнут работу ремесленная мастерская народов Тюменской области и зоны национальных игр. Торжественное открытие фестиваля - в 12.00, с этого времени до 17.00 будет работать выставка этнокультурных экспозиций.

С 12.20 до 15.30 желающие могут посетить интерактивную площадку детского творчества, а также с 13.00 до 15.00 попасть на мастер-класс по приготовлению плова.

С 12.20 до 17.00 творческие коллективы и солисты будут радовать горожан своими выступлениями и номерами.

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