День России Тюмень отпразднует традиционным "Мостом дружбы"

В День России в Тюмени состоится этнофестиваль "Мост Дружбы", участников и гостей ждут на площади 400-летия города завтра, 12 июня.

В 11.30 начнут работу ремесленная мастерская народов Тюменской области и зоны национальных игр. Торжественное открытие фестиваля - в 12.00, с этого времени до 17.00 будет работать выставка этнокультурных экспозиций.

С 12.20 до 15.30 желающие могут посетить интерактивную площадку детского творчества, а также с 13.00 до 15.00 попасть на мастер-класс по приготовлению плова.

С 12.20 до 17.00 творческие коллективы и солисты будут радовать горожан своими выступлениями и номерами.