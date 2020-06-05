На выходных в Тюмени пустят больше автобусов до кладбищ

14:07 05 июня 2020
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В связи с Троицкой субботой, родительским днем, в Тюмени изменится расписание маршрутов №32 и №121

Как сообщает Тюменьгортранс, 6 и 7 июня будет увеличено количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам. На маршруте №121 "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" будет организовано движение семи автобусов особо большого класса, на маршруте №32 "ЖДВ — с/о "Приволье" на линию выйдут пять автобусов большого класса вместимости.

Расписание доступно на сайте tgt72.ru, а также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: кладбище , Тюменьгортранс
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