Ростелеком готовит видеокамеры для проведения экзаменационной кампании в школах Тюменской области

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"Ростелеком" приступил к настройке системы видеонаблюдения для проведения ЕГЭ-2020 в Тюменской области. Онлайн-трансляция будет организована с помощью 1 434 камер видеонаблюдения.

В этом году экзаменационная кампания у выпускников начнётся с 3 июля. Системой видеонаблюдения будут оснащены 767 аудиторий на базе 48 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и Регионального центра обработки информации, в том числе 16 школ в областном центре. Из всех аудиторий, где будет проходить экзамен, трансляция пройдет в режиме реального времени.

"в каждой аудитории будет установлено по две камеры. Угол обзора камер будет охватывать не только участников ЕГЭ, но и место печати и предварительной раскладки контрольно-измерительных материалов. Во время проведения экзаменов будет организована дистанционная поддержка трансляции, а на местах обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости оперативно смогут оказать техническую помощь", - рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Видеотрансляция сигнала будет идти на портале www.smotriege.ru, записи будут храниться в в Центр обработки данных Екатеринбурга, сообщает пресс-служба

"В этом году единый государственный экзамен будут сдавать только те ребята, которые планируют продолжить обучение в вузах. Самыми востребованными станут экзамены по профильной математике, физике, истории, химии, обществознанию. Для ребят будут обеспечены все необходимые меры для сохранения здоровья. Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы", - отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.