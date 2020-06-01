Тюменские поликлиники начинают возобновлять плановый прием

С 1 июня у жителей Тюменской области появится возможность самостоятельной записи на первичные приемы к врачам следующих специальностей: терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, стоматолог, травматолог-ортопед. Ко всем остальным врачам-специалистам, вне зависимости от диспансерной группы, будут направлять только после первичного приема.

Всех, кто будет записываться на прием, будут предварительно обзванивать для уточнения необходимости посещения медорганизации. После чего, возможно, будут предложены другие формы приема, помимо очной консультации: телемедицинская консультация, осмотр на дому и т.д. С этой целью разработан детальный алгоритм маршрутизации.

Работа процедурных кабинетов, забора крови, кабинета ЭКГ и других служб диагностики также будет организована только по направлению и по предварительной записи.

По решению врача, при наличии жизненных показаний и невозможности переноса без ухудшения здоровья будут даваться направления на плановую госпитализацию (отбор пациентов) пациентов кардиологического и онкологического профилей.

По-прежнему сохраняется ограничение посещения поликлиник лицами старше 65 лет – к ним медики пока приезжают на дом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.